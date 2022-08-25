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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumu görüştü.

Ali Cura   | 25.08.2022
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Şoygu ve Lecornu'nun, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin santralin güvenli çalışmasını engelleyecek eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı personelinin Zaporijya Nükleer Santrali’ne ziyaretinin önemine ve Ajans'ın müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olunduğuna dikkat çekildi.” ifadelerine yer verildi.

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