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Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ali Cura  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Savunma Bakanlığının daveti üzerine Şoygu başkanlığındaki Rus heyetinin 25-27 Temmuz tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceği ve Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır." ifadesi kullanıldı.


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