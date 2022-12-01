Rusya: NATO Ukrayna'daki savaşı uzatıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'daki savaşı uzattığını belirterek, "NATO, halen Ukrayna rejimine savaşı dayatıyor, son Ukraynalıya kadar savaşı tercih ediyor, Ukrayna’ya silah gönderiyor." dedi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın, "Ukrayna'nın ileride NATO üyesi olabilmesi için önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bu, NATO’nun aydınlandığı anlamına gelmez." dedi.
Peskov, "NATO, halen Ukrayna rejimine savaşı dayatıyor, son Ukraynalıya kadar savaşı tercih ediyor, Ukrayna’ya silah gönderiyor. Böylece, ittifak, savaşı uzatıyor ve Ukrayna yönetimi için durumu zorlaştırıyor." diye konuştu.
Avrupa Birliğinin (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soruşturulması için mahkemenin kurulması yönündeki girişimlerine de değinen Peskov, "Bu girişimlerin meşruiyeti olmayacak. Bunlar, tarafımızca kabul edilmeyecek ve kınanacak." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rusya tarafından işlenen savaş suçlarının soruşturulması amacıyla özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini belirtmişti.
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