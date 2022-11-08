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Ekonomi

AB ile Namibya ham madde için stratejik ortaklık kuruyor

Avrupa Birliği ile Namibya, ham madde ve arıtılmış madde arzı konusunda stratejik ortaklık kurmak üzere anlaşma yaptı.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.11.2022
AB ile Namibya ham madde için stratejik ortaklık kuruyor

Brüksel

Stratejik ortaklık için varılan mutabakat muhtırasına AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Mısır'daki COP27 iklim konferansı sırasında imza attı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, iki taraf arasındaki stratejik ortaklık ham madde, arıtılmış madde ve yenilenebilir hidrojenin güvenli ve sürdürülebilir arzının sağlanmasını hedefliyor.

Açıklamada, "Ortaklık, Namibya'da madencilik ve yenilenebilir hidrojen tedarik zincirlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi yoluyla yerel katma değeri artıracaktır. Ortaklık aynı zamanda sürdürülebilir ham madde tedarik zincirlerini destekleyecek, Namibya sanayisini modernize etmek, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak için yatırım ve fon fırsatlarını kolaylaştıracaktır." ifadesine yer verildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, imzalanan anlaşmanın AB'nin iklim hedefleri doğrultusunda attığı büyük bir adım olduğu kadar Afrika'da yenilenebilir hidrojen geliştirilmesinde öncü ülkelerden Namibya'nın da çıkarına olduğunu belirtti.

AB dün de Kazakistan ile ham madde arzı konusunda benzer bir anlaşma imzalamıştı.

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