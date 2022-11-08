Bakan Dönmez: Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.
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