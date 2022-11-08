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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Dönmez: Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı." ifadesini kullandı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 08.11.2022
Bakan Dönmez: Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı

Ankara

Bakan Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

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