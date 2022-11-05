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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmaların en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta, çatışmaların en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü belirterek en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesinde yaşandığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 05.11.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmaların en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü belirtti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus güçlerinin ülkesine düzenlediği yoğun hava saldırılarına yönelik gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ordu yetkilileri ve güvenlik güçleri yöneticileri ile bir araya gelerek ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz. Cevap vereceğiz ve topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'da füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları sürdürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna güçlerince gittikçe daha fazla füze ve İHA'nın imha edildiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın hava sahasının tam olarak korunmasını sağlamalıyız ve bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak hava ve füze savunma sistemlerinin ülkeye getirilmesine ilişkin iyi haberler beklediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İran üretimi İHA'ları kullandığını ve bazı İranlı yetkililerin bunu itiraf ettiklerine ilişkin çeşitli mesajların ortaya çıktığını öne süren Zelenskiy, "İranlı eğitmenlerin, Rus teröristlere insansız hava aracı kullanmayı öğrettiğini kesin olarak biliyoruz ve Tahran bu konuda tamamen sessiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların Donetsk cephesinde yaşandığına işaret ederek "Ancak cephenin diğer kısımlarında da sürekli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar, en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor." diye konuştu.

Öte yandan Ukrayna tahıl ürünlerinin Karadeniz tahıl girişimi sayesinde devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Son bir haftada, 800 bin tondan fazla tarım ürünü taşıyan 28 gemi, Odessa, Çernomorsk ve Pivdenny (Yujniy) limanlarından ayrıldı." ifadelerini kullandı.

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