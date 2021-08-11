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Dünya

Rusya, Ermenistan ordusunun yenilenmesine yardım edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan ordusunun yenilenmesine yardım edeceklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 11.08.2021
Rusya, Ermenistan ordusunun yenilenmesine yardım edecek

Moskova

Şoygu, yeni atanan Ermenistan Savunma Bakanı Arşak Karapetyan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Ermenistan ile hem ikili hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) düzeyindeki etkileşime önem verdiklerini belirten Şoygu, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yenilenmesiyle ilgili programın uygulanmasına desteğimizi sürdürmeye hazırız." dedi.

Rus üssünün Ermenistan'da bulunduğuna dikkati çeken Şoygu, "Ermenistan, Rusya'nın Güney Kafkasya'da güvenliğin sağlanması konusunda kilit müttefik ve ortağıdır. Bu bölgede istikrarın sürdürülmesiyle son derece ilgiliyiz." şeklinde konuştu.

Ermenistan Savunma Bakanı Karapetyan da Rusya'nın, ülkesi için stratejik müttefik olduğunu vurgulayarak "Rusya ile yoğun ve etkili iş birliğini sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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