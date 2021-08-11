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Dünya

Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü restore edildi

Bulgaristan'ın Harmanlı kentindeki Osmanlı mirası tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ortaklığında yürütülen, "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi kapsamında restore edildi.

Gökhan Zobar   | 11.08.2021
Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü restore edildi Fotoğraf: Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği - Anadolu Ajansı

Edirne

ETTDER'den yapılan açıklamaya göre, Harmanlı Belediyesi iş birliğinde yürütülen Avrupa Birliği projesi kapsamında 1585 yılında Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa tarafından yaptırılan köprüde geniş kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştirildi.

Doğu ve batıyı birbirine bağlayan "Diyagonal Yol" koridorunun da turistik anlamda canlandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında restore edilen köprünün açılışı törenle yapıldı.

Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova, kentteki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan köprünün restore edilip çevresi düzenlenerek turizme kazandırıldığını belirtti.

Konuşmanın ardından köprünün anahtarı, köprünün restorasyonunda görev alan mimar tarafından Belediye Başkanı Kirkova'ya takdim edildi.

ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Osmanlı mirası köprünün proje sayesinde ayağa kaldırıldığını kaydetti.



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Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü restore edildi