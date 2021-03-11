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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Trabzon Valisi Ustaoğlu ve beraberindeki heyet ile kente yapılacak yatırımlara ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza törenine katılıyor
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Dünya

Lavrov: Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." dedi.

Dmitri Chirciu   | 11.03.2021
Lavrov: Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşuyor.

Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı." dedi.

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