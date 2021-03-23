Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 aşısı oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu bildirdi.
Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Kovid-19 aşısı yaptırmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin, koronavirüs aşısı oldu. Kendisini iyi hissediyor. Yarın çalışma günü dolu." ifadelerini kullandı.
Putin’in hangi Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmadı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, dün yaptığı açıklamada da Putin’in Rusya’da geliştirilen üç aşıdan birini yaptıracağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.