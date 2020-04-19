Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin’de 16, Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası saptandı

Asya ülkelerinden Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, Çin’de ise 16 vaka saptandı.

Fuat Kabakcı   | 19.04.2020
Çin’de 16, Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası saptandı Fotoğraf: Miguel Candela Poblacion /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Kore Afet Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların 5'i yurt dışından gelen kişilerde ortaya çıktı.

Vaka sayısının son günlerde gittikçe azaldığı ve son 2 ayda "ilk kez tek haneye düştüğü" ülkede, toplam Kovid-19 vakası 10 bin 661’e, ölü sayısı ise 234’e yükseldi.

Çin'de son 24 saatte 16 vaka tespit edildi

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yeni can kaybı yaşanmazken, ülkede 9’u yurt dışı, 7’si yurt içi kaynaklı toplam 16 vaka tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 6’sı ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang, biri Guangdong eyaletinde tespit edildi.

Ülkede yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 1575’e çıkarken, Çin ana karasında yurt içi kaynaklı vakaların sayısı da 82 bin 735’e yükseldi.

Çin’de bugüne kadar 4 bin 632 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 333 bini aşarken, virüs nedeniyle 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı
Çin’de 16, Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası saptandı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Güneydoğu Asya uzmanları ASEAN’ın Kovid-19'la mücadele politikalarını yetersiz buluyor
TÜBİTAK’tan Kovid-19'un sosyo ekonomik etkilerini araştıranlara destek

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı

Kayseri'de karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü

Çin’de 16, Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası saptandı

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek

KOSGEB'den Kovid-19'a karşı üretim yapacak sektörlere 6 milyon lira destek
Güneydoğu Asya uzmanları ASEAN’ın Kovid-19'la mücadele politikalarını yetersiz buluyor

Güneydoğu Asya uzmanları ASEAN’ın Kovid-19'la mücadele politikalarını yetersiz buluyor