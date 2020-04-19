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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hayat durma noktasına geldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Johannesburg’ta hayat durma noktasına geldi.

19.04.2020
Kovid-19 nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hayat durma noktasına geldi Fotoğraf: Yasin Cenan / AA

Johannesburg


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Johannesburg’ta hayat durma noktasına geldi.

Ülkenin en büyük meyve sebze hallerinden Joburg pazarı yetkilisi Rishaan Khan, AA muhabirine, 10 bin çiftçinin mallarını sattığı pazarın sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olduğunu söyledi. Khan, “Burası ülkenin en büyük pazarlarından biri ve şu an gördüğünüz gibi çok az müşterimiz var. Kovid-19 kapsamında ülkede 26 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağının olması, buradaki işlerin azalmasına neden oldu." dedi.

Pazarda, satılan malların ayrı ayrı paketlenmesi, satış elemanlarının maske kullanması, sosyal mesafenin korunması ve pazara giriş çıkışlarda el dezenfektanları kullanılması dikkati çekti.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla boşalan sokaklarda ise aç kalan evsizler, araçların önünü keserek ve apartmanların zillerine basarak yiyecek istemeye başladı.

Johannesburg’da yaşayan evsizlerden Hamza Kvelele, “Yasak sonrası hem iş hem de yiyecek bulamıyorum. Şu an ancak sokak sokak gezip evlerin zillerine basıyor, insanlardan yiyecek isteyerek açlığımı yatıştırıyorum.” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke çapında 100 binden fazla test yapılırken, enfekte kişi sayısı 3 bini geçti ve 52 kişi hayatını kaybetti.

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