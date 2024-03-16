Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,676.70
BTC/USDT
68,349.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçelievler’de “Gaziantepliler ile Sahur Sofrası” programında konuşuyor
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin devlet başkanı seçiminde oy kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı.

Ali Cura  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin devlet başkanı seçiminde oy kullandı

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova bölgesindeki konutunda Rusya Devlet Başkanlığı için uzaktan elektronik ortamda oylama işlemi yaptı.

Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle de yapılıyor.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisinden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür
İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Egemen bir Filistin devletinin kurulduğunu görmek, inşallah bütün insanlığa nasip olacak
'İstanbul'da beş ilçe 4924 Sayılı Kanun kapsamına alındı'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze, yerle bir edilmiş durumda ve büyük oranda yaşamaya elverişsiz durumda

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin devlet başkanı seçiminde oy kullandı

Rusya Devlet Başkanı Putin devlet başkanı seçiminde oy kullandı

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği

Rusya’da halk, devlet başkanlığı seçimi için sandık başında

Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaşa hazır olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaşa hazır olduklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet