Rusya: Avrupa, Ukrayna’da savaşın devamına odaklanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın barışçıl bir çözüm bulunmasını beklerken, Avrupa’nın Ukrayna’da savaşın devamına odaklandığını söyledi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşın çözümüne yönelik çabalara değindi. ABD’nin Avrupa ve Ukrayna ile çözüm hususunda çalışmaları sürdürdüğünü hatırlatan Peskov, "Elbette Avrupalıların ve Ukraynalıların barışçıl bir çözüm arayışına yönelik olmalarını bekleriz. Ne yazık ki Avrupa’da savaşın devam etmesine yönelik bir tutum görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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Ukrayna’daki çatışmaların bitmesi için Donbas’taki bölgelerin Rus bölgeleri olarak tanınmasının zorunlu olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, "(Bu soruda) İfadeler yanlış. Bu bölgeler Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle soruyu bu şekilde sormak mümkün olamaz." diye konuştu.
Peskov, resmi ziyaret için Moskova’ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in mesajını iletme imkanı olacağını da sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.