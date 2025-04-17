Çin Devlet Başkanı Şi, ABD ile ticari gerilimin arttığı dönemde Kamboçya'yı ziyaret etti
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde Vietnam ve Malezya'nın ardından Kamboçya'yı ziyaret etti.
Pekin
Çin liderini havalimanında Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni karşıladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şi, burada yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Kamboçya ile ilişkilerinin uluslararası değişimlerin sınamasına direndiğini, kaya gibi sağlam olduğunu belirterek, "Çin, Kamboçya'yı komşuluk diplomasinin ana doğrultusu olarak görüyor." ifadesini kullandı.
Çin ile Kamboçya'nın uluslararası eşitliği ve adaleti birlikte savunduğunu vurgulayan Şi, iki ülke arasında karşılıklı siyasi güveni ve stratejik işbirliğini daha fazla güçlendirerek bölgenin ve dünyanın istikrarına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.
Çin Devlet Başkanı, ziyareti öncesi Kamboçya basınında yayımlanan makalesinde dünyanın yüzyıldır görülmeyen değişimlerden geçtiği dönemde Asya'nın dirilişi için yeni bir başlangıç noktasında olduğunun, Çin'in komşu ülkelerle işbirliğini güçlendireceğinin altını çizdi.
Çin ile Kamboçya arasında sanayi ve tedarik zincirlerindeki işbirliğinin giderek derinleştiğine, ülkesinin uzun zamandır Kamboçya'nın en büyük ticaret ortağı ve yatırım kaynağı olduğuna dikkati çeken Şi, "Çin ile Kamboçya, hegemonya girişimlerine, güç siyasetine ve bloklar arası cepheleşmeye birlikte karşı çıkmalı, iki ülkenin ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını birlikte savunmalı, eşit ve düzen içindeki birçok kutuplu dünyanın oluşumunu desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Kamboçya'ya ekonomide korumacılık eğilimlerine birlikte direnerek açık ve işbirliğine dayalı uluslararası ortamı sürdürme çağrısında bulunan Şi, iki gün sürecek ziyaretinde Kral Norodom'un yanı sıra Başbakan Hun Manet ile de bir araya gelecek.
Kamboçya, ABD'ye ticaret fazlası, Çin'e ise açık veriyor
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, ABD'ye büyük miktarda ticaret fazlası, Çin'e ise büyük miktarda ticaret açığı veriyor.
Kamboçya Gümrükler ve Vergi Genel Dairesi (GDCE) verilerine göre ülkenin Çin ile ticaret hacmi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 23,8 artışla 15,19 milyar dolar oldu.
Kamboçya, Çin'den 13,44 milyar dolarlık mal ithal ederken 1,75 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 11,69 milyara ulaşan dış ticaret açığı ise toplam ticaretin yüzde 87'si düzeyine yükseldi.
Öte yandan Kamboçya ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi, 2024'te önceki yıla göre yüzde 11,2 artışla 10,18 milyar dolar oldu.
Kamboçya, 9,9 milyar dolarlık mal satarken ABD, bu ülkeden yalnızca 264,15 milyon dolarlık satın alım gerçekleştirdi. Kamboçya'nın ABD'ye ticaret fazlası yüzde 97'ye ulaştı.
Trump, Kamboçya'ya yüzde 49 ek tarife açıklamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifeler" kapsamında Kamboçya'ya da ek yüzde 49 gümrük vergisi ile en yüksek tarifelerden birini getirmişti.
Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise Başkan Trump'a yazdığı mektupta ülkesinin ABD ile tarifeler konusunda iyi niyet müzakerelerine başlamayı istediğini bildirmişti.
İki ülke ticaret yetkilileri arasında bu konudaki ilk görüşmenin, Şi'nin ziyaretinin hemen öncesinde dün video konferans yöntemiyle yapıldığı kaydedildi.
Washington'ın Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerle müzakerelerinde Çin'e bunlar aracılığıyla ABD'ye mal ihracatını kontrol altına alması için baskı yapacağı öngörülüyor.
İşbirliğinde yeni ilerleme ve mutabakatlar bekleniyor
Çin lideri, ABD'nin hamlelerine karşı periferisindeki bu ülkelere Washington’ın tarife politikasının yol açtığı ekonomik ayrışma ve korumacılık eğilimlerine birlikte karşı koyma mesajı veriyor.
Çin ile Kamboçya arasında siyasi işbirliği, üretim kapasitesi ve kalitesi, tarım, enerji, güvenlik ve insandan insana etkileşimlerin olduğu 6 alanda entegre işbirliğini öngören "Elmas Altıgen" Programı, "Çin-Kamboçya Demir Yolu, Sanayi Kalkınma Koridoru" ve "Balık ve Pirinç Koridoru" gibi devam eden işbirliği projeleri bulunuyor.
Şi’nin ziyaretinde ikili işbirliği alanlarında yeni ilerlemeler ve mutabakatların sağlanması bekleniyor.
ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi
Şi'nin Güneydoğu Asya ziyaretlerinin,Trump'ın "karşılıklı tarifeleri" duyurmasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.
Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.
Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.