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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde bundan sonra yer almayacağını bildirdi.

Ali Cura   | 10.03.2022
Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını duyurdu

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edildi.

Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada “Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak.” ifadeleri kullanıldı.

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