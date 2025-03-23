Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.81
ETH/USDT
2,019.90
BTC/USDT
84,987.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Donetsk'te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Rusya: Donetsk'te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sribnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 224 İHA'nın, hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği
Konya'da 6 katlı bina çöktü
Emine Erdoğan'dan "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne ilişkin paylaşım
Martta yağan kar Erciyes'te kayak sezonunu "bahar"a çevirdi

Benzer haberler

Rusya: Donetsk'te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

Kuzey Kore, Ukrayna savaşında Rusya'ya "tam desteğini" yineledi

Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye bu yıl 7 milyondan fazla Rus turisti ağırlamayı bekliyor

Türkiye bu yıl 7 milyondan fazla Rus turisti ağırlamayı bekliyor
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol deposunda çıkan yangın 10 bin metrekare alana yayıldı
Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet