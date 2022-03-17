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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Emre Gürkan Abay   | 17.03.2022
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı

Moskova

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Bakanlığın sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.

Haberde, saldırı neticesinde Bakanlığın acil telefon hattının Ukrayna merkezli bazı telefon numaralarıyla değiştirildiği belirtildi.

Bakanlığın web adresine girildiğinde, sitenin bakıma alındığı ve acil telefon hattının tekrar Rusya merkezli telefon numaralarıyla değiştirildiği, ancak Bakanlığın çeşitli bölgelerdeki merkezlerine ait sitelerine ise erişimin sağlanamadığını görülüyor.

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