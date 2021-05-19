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Dünya

Çin ve Rusya dört yeni nesil nükleer reaktörün inşasına başladı

Çin ve Rusya, Çin'deki iki nükleer enerji santraline Rus yapımı yeni nesil reaktörler eklenmesine yönelik çalışmalara başladı.

Emre Aytekin   | 19.05.2021
Çin ve Rusya dört yeni nesil nükleer reaktörün inşasına başladı

Ankara

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı.

Proje kapsamında Çin'in Ciangsu eyaletindeki Tienvan Nükleer Santralinin 7 ve 8 no'lu reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Şudabao Nükleer Santralinin 3 ve 4 no'lu reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek.

Rus yapımı üçüncü nesil "VVER-1200" tipi reaktörlerin inşasının 2026 ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.

Şi ve Putin, toplam 3 milyar dolar maliyetle 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için Haziran 2018'de anlaşmaya varmıştı.

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