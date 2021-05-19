Euro
10.25
Dolar
8.39
BIST 100
1,459.57
Altın
1,881.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılıyor.
logo
Dünya

Arap Parlamentosu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Arap Parlamentosu, Başkan Adil bin Abdurrahman el-Usumi başkanlığında, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Aydoğan Kalabalık   | 19.05.2021
Arap Parlamentosu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Al Qahirah

Arap Parlamentosu, Başkan Adil bin Abdurrahman el-Usumi başkanlığında, Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Mısır merkezli Sada el-Beled kanalının haberine göre, Gazze'deki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının açılış konuşmasını yapan Usumi, Filistin davasında izlenilen politikanın değiştirilmesi ve sadece kınamayla yetinilmemesi gerektiğini kaydetti.

En kısa sürede bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için Filistin'de yapılması beklenen seçim çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Usumi, İsrail'in yerleşim politikasına son vermesi için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Usumi, İsrail'in uygulamalarının Filistin davasını barışçıl bir çözüm ihtimalinden uzaklaştırdığını belirterek, uluslararası toplumu, uluslararası örgütleri ve Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı.

BM'nin İsrail'in Gazze'deki ihlallerini incelemek üzere bir komite kurma kararını desteklediğini belirten Usumi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla, Mısır hastanelerinin Gazzeli yaralılar için tahsis edilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için Kahire'nin 500 milyon dolar bağış kararını takdir ettiğini dile getirdi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nin önemi vurgulandı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da konuşmasında Şeyh Cerrah Mahallesi'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilere destek verilmesi gerektiğine işaret eden Ebu Gayt, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerin boşaltılması durumunda sıranın Kudüs'ün başka mahallelerine geleceğini bildiklerini söyledi.

Gayt, “Filistinlilerle dayanışma içinde olmamız aslında kendimizle, kutsallarımızla, Müslüman ve Hristiyan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve Kudüs'le asırlardır bağımızın olduğu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Toplantıyı Ürdün talep etmişti

Arap Parlamentosu, 9 Mayıs’ta Ürdün'ün talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Söz konusu toplantının, İsrail güçlerinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'daki ırkçı ihlallerine karşı Filistinlileri destekleyici bir tavır almak için düzenleneceği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında 4 bin 529 can kaybıyla en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracağız

Arap Parlamentosu İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı

İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'ye hava ve topçu saldırısı düzenledi
TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı

TDV'den Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne, 20 fonksiyonel hasta yatağı ve 2 ambulans yardımı
AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı

AA kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı