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Dünya

Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin artmasıyla ilgili endişesini İsrail'e iletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerilimin artmasından duydukları endişeyi İsrail'e bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 19.05.2021
Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin artmasıyla ilgili endişesini İsrail'e iletti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile görüştü.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı Moskova'daki görüşmede Rus tarafı, burada gerilimin artmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek ölen sivil sayısının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Rusya'nın, meselenin uluslararası hukuk temelinde müzakere masasında çözülmesi amacıyla ilgili taraflar arasında ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğu teyit edildi.

"İsrail ve Filistin’i itidale çağırıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail ve Filistin arasında oluşan durumu dikkatle takip ettiklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail ve Filistin’i itidale çağırıyoruz. Tüm tarafların ateşe yağ dökmemek için daha itidalli açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyoruz."



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