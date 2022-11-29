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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD, nükleer silahların denetlenmesi konusunda sinyallerimizi dikkate almadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin, nükleer silahların denetlenmesi konusunda ülkelerinin sinyallerini dikkate almadığını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 29.11.2022
Rusya: ABD, nükleer silahların denetlenmesi konusunda sinyallerimizi dikkate almadı

Moskova

Rybakov, Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) çerçevesinde nükleer silahların denetlenmesi ile ilgili ikili istişare komisyonu toplantısının ertelenmesine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı erteleme kararının Rusya tarafından alındığını belirten Ryabkov, "Durum öyle bir şekilde gelişti ki başka seçeneğimiz kalmadı. Karar siyasi düzeyde alındı. ABD ile istişare komisyonunun programı üzerinde anlaşamadık. Amerikalılar, New START kapsamında denetimlerin sürdürülmesi konusuna odaklandı. Bizim için ise başka konuların çözümü önceliklidir." dedi.

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunu ve taleplerini defalarca açıkladıklarını söyleyen Ryabkov, "Amerikan meslektaşlarımızın sadece sinyallerimizi kabul etme ve önceliklerimizi dikkate alma konusunda isteksizlik göstermekle kalmayıp, aynı zamanda ters yönde hareket ettikleri bir durumla karşı karşıya kaldık." şeklinde konuştu.

Ryabkov, ABD'ye toplantının düzenlenmesi için yeni bir tarih teklif edeceklerini dile getirdi.

Dün Mısır’ın başkenti Kahire’de 29 Kasım-6 Aralık’ta yapılması planlanan New START çerçevesinde nükleer silahların denetlenmesi ile ilgili ikili istişare komisyonu toplantısının Rusya’nın isteğiyle iptal edildiği bildirilmişti.

New START anlaşması

ABD'nin Sovyetler Birliği ile 1991'de, Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) devamı olan "New START" anlaşması, Washington ve Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayı 5 yıllığına uzatma kararını 29 Ocak 2021'de imzalamıştı. ABD yönetimi de anlaşmayı uzatma kararını 5 Şubat 2021'de bildirmişti.

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