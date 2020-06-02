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Dünya

AB, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 02.06.2020
AB, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

Brüksel

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarının ardından Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Mevcut durumda G7, Rusya gidişatını değiştirmeden G8 olamaz." dedi.

Borrell, benzer düşünen ortaklar arasında iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret ederek, "Toplantı başkanı, G7'nin formatını değiştirme yetkisine sahip değildir." ifadesini kullandı.

AB Başkanı Trump, haziranda düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni eylüle ertelediğini ve gruba Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Avustralya'yı da eklemek istediğini açıklamıştı.

G-7; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşuyor. AB de G7 içinde temsil ediliyor.

Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından G7'den çıkartılmıştı.

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