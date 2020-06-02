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Dünya

ABD yaptırımlarının ardından Kovid-19 da İran tümenine değer kaybettirdi

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Kovid-19 nedeniyle sınırların kapanmasının ülkede döviz piyasası üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

Bilal Güler   | 02.06.2020
ABD yaptırımlarının ardından Kovid-19 da İran tümenine değer kaybettirdi

Ankara

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırların kapanmasının ülkede döviz piyasası üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ülkedeki döviz sorunları hakkında Mecliste konuştu.

Himmeti, "Dövizin ülkeye girmesinde sorunlar yaşadık. Şubat ayından sonra bazı komşularla irtibatın kopması ve ülkeye döviz getirmede sorunlar yaşanması nedeniyle döviz piyasasında baskı oluştu. Bu sorunlar aşamalı olarak çözülüyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası olarak şu an döviz sorunu yaşamadıklarını ve rezervlerinin yeterli seviyede olduğunu aktaran Himmeti, asıl sorunlarının, ülke dışındaki kendilerine ait döviz kaynaklarına ABD baskısı nedeniyle ulaşamamak olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 ile mücadele döneminde tüm dünyanın ABD'ye yardım ettiğini belirten Himmeti, "Bizimle dost olduklarını iddia eden ülkeler ABD baskısı nedeniyle kendi döviz kaynaklarımızı kullanmamız için merkez bankalarına izin vermiyorlar." dedi.

Tümen değer kaybetmeye devam ediyor

ABD yaptırımları nedeniyle döviz karşısında ağır değer kaybı yaşayan İran'ın para birimi tümen, salgın döneminde de değer kaybetti.

Kovid-19'un İran'da ilk görüldüğü 19 Şubat'ta 1 Amerikan doları 14 bin 400 tümen, 1 avro 15 bin 540 tümen, 1 TL ise 2 bin 370 tümenden işlem görüyordu.

Bugün itibarıyla, 1 Amerikan doları 17 bin 730 tümen, 1 Euro 19 bin 795 tümen, 1 TL ise 2 bin 620 tümenden işlem görüyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke dışındaki bankalarda bulunan döviz kaynaklarını ülkeye getiremiyor.

İran, mart ayında Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmiş ancak ABD'nin baskıları nedeniyle söz konusu kredi İran'a verilmemişti.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.

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