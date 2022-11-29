Eğriboz Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina
Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 13,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu aktardı.
Artçı sarsıntıların yaşandığı adanın bazı ilçelerinde tedbir amacıyla okullar kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.