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Dünya

Eğriboz Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derya Gülnaz Özcan   | 29.11.2022
Eğriboz Adası'nda 4,7 büyüklüğünde deprem

Atina

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 13,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu aktardı.

Artçı sarsıntıların yaşandığı adanın bazı ilçelerinde tedbir amacıyla okullar kapatıldı.

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