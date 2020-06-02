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Dünya

ABD'nin St. Louis kentindeki protestolarda 4 polis vuruldu

ABD'de Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, şiddetli protestoların yaşandığı St. Louis'de 4 polis vuruldu.

Emre Aytekin   | 02.06.2020
ABD'nin St. Louis kentindeki protestolarda 4 polis vuruldu

Ankara

ABD'de Minneapolis kentinde, 25 Mayıs'ta George Floyd adlı siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, şiddetli protestoların yaşandığı kentlerden Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de, polise ateş açıldığı bildirildi.

St. Louis Polis Teşkilatının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde protestoları kontrol altına almak için kent merkezinde görevli polislere silahla ateş açıldığı, saldırıda 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Yaralı polislerin bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği, bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarılan açıklamada "Kent merkezindeki polislerimiz halen ateş altında, bu konuda bilgi paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı var

Amerikan medyasının derlediği haberlerde, Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi.

Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.

Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı yansıtan görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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