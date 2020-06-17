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Dünya, Libya

Rusya: ABD Libya’da ateşkes çabalarına katkı sağlarsa bu çok olumlu olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Libya’da ateşkes çabalarını güçlendirmek için etkin olması halinde bunu olumlu karşılayacaklarını bildirdi.

Ali Cura   | 17.06.2020
Rusya: ABD Libya’da ateşkes çabalarına katkı sağlarsa bu çok olumlu olur

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) - Rusya özel toplantısı sonrasında video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’nin Libya meselesinin çözümünde daha aktif rol oynaması yönündeki açıklamasını Moskova’nın nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Lavrov, "Libya’da, Suriye’de veya başka yerlerde krizin üstesinden gelmek için yapılacak her türlü yapıcı yardım memnuniyetle karşılanır." dedi.

ABD’nin Libya’daki sorunun çözümü için hangi somut adımı atacağı konusunda bilgisi olmadığını söyleyen Lavrov, Rusya’nın devlet başkanı seviyesinde katıldığı Berlin Konferansı’na ABD’nin de katıldığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) onayladığı Libya Konferansı kararlarını da imzaladıklarını hatırlattı.

ABD’nin Libya hükümetini tanıdığını dile getiren Lavrov, "Eğer ABD, derhal ateşkes ilan edilmesinden yana olan Rusya ve diğer güçlerin çabalarını güçlendirmek için Libya’daki çatışmalarda etkisini kullanabilirse bunun çok olumlu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD’ye çağrıda bulunmuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Haziran'da NTV’de katıldığı bir programda, "ABD, Libya'da çok aktif değil. Belki bunun nedeni geçmişte yaşanan travmalar da olabilir. Bu bölgenin istikrarı ve bölgede istenmeyen durumların engellenmesi, NATO'nun ittifakının da faydasınadır. Dolayısıyla, ABD'nin de burada hem ateşkesin sağlanması hem de siyasi süreçte biraz daha aktif rol oynaması lazım." diye konuşmuştu.

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