Dolar
19.02
Euro
20.39
Altın
1,978.20
ETH/USDT
1,774.70
BTC/USDT
28,091.00
BIST 100
5,071.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleme bahanesiyle hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2025'e kadar uzattı.

Ata Ufuk Şeker  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
AB, Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı

Brüksel

AB Konseyi, İrini Operasyonu'nu uzatma kararının konuyla ilgili yapılan stratejik değerlendirme sonrasında alındığını açıkladı.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen silah ve ilgili malzemenin imhasının daha da kolaylaştırılması gerektiğine karar verildiği ve İrini Operasyonu'nun 1 Nisan 2023 - 31 Mart 2025 dönemindeki maliyetinin 19 milyon 921 bin avro olduğu belirtildi.

Operasyonun yetki süresi 31 Mart 2023'te sona eriyordu. Alınan son kararla bu yetki süresi 2 yıl daha uzatılmış oldu.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyor.

2292 numaralı BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Operasyonu, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Euronews'ta depremlere ilişkin makale kaleme aldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 298'e yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türkiye'nin altyapısına zarar veremeyecekler"
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı
Hüseyin Kocabey, Yargıtay 6. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi

Benzer haberler

AB, Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı

AB, Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun süresini uzattı

Deniz sağlığının gösterge türleri yunuslar ve balinalar çoklu baskı altında

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya seçimleri için üst düzey komisyon kurulmasına destek

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya seçimleri için üst düzey komisyon kurulmasına destek
Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
UAEA, "Libya'da 2,5 ton uranyumun kaybolduğu" bilgisini paylaştı

UAEA, "Libya'da 2,5 ton uranyumun kaybolduğu" bilgisini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet