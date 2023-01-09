Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, Türkiye’de görüşmeyi planlıyor
Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, 12-14 Ocak'ta Türkiye’de bir araya gelmeyi planlıyor.
Moskova
Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 12-14 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.
Çeşitli ülkelerden çok sayıda ombudsmanın Türkiye’de düzenlenecek bir foruma katılacağını belirten Moskalkova, “(Ukrayna tarafıyla görüşme) Böyle bir toplantı planlıyoruz. Bir toplantı olasılığını ve müzakerelerimizin olası öncü gündemini istişare ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets de dün yaptığı açıklamada, Türkiye’de Rus tarafıyla bir görüşme planlandığını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.