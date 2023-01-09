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Dünya

Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, Türkiye’de görüşmeyi planlıyor

Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, 12-14 Ocak'ta Türkiye’de bir araya gelmeyi planlıyor.

Emre Gürkan Abay   | 09.01.2023
Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, Türkiye’de görüşmeyi planlıyor

Moskova

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 12-14 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Çeşitli ülkelerden çok sayıda ombudsmanın Türkiye’de düzenlenecek bir foruma katılacağını belirten Moskalkova, “(Ukrayna tarafıyla görüşme) Böyle bir toplantı planlıyoruz. Bir toplantı olasılığını ve müzakerelerimizin olası öncü gündemini istişare ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets de dün yaptığı açıklamada, Türkiye’de Rus tarafıyla bir görüşme planlandığını belirtmişti.

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