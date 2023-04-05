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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin nisanda tahminlerin 113,6 milyar ruble altında (yaklaşık 1,4 milyar dolar) kalmasının beklendiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin nisanda tahmin edilenden 113,6 milyar ruble düşük gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ilave petrol ve gaz gelirlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle nisanda 74,6 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri, martta da tahminlerin 132,1 milyar ruble altında kalmıştı.


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