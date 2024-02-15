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Dünya

NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı, savunma bakanları seviyesinde Brüksel'de yapıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

Brüksel

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan müttefik ülke bakanları, ardından, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına geçti.

Açılışta konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasının ikinci yıl dönümüne yaklaşıldığını anımsatarak, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini artırarak sürdürmesinin önemine işaret etti.

Brüksel'deki toplantıda, NATO üyesi 31 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra davetli ülke İsveç'in Savunma Bakanı Pal Jonson ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yer aldı.

Borrell, girişte yaptığı konuşmada, AB'nin savunma sanayisi üretim kapasitesini geliştirmesi ve Ukrayna'ya acil olarak mühimmat sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, NATO ile bu hedef üzerinde çalışmak için bir strateji sunacaklarını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez 12 Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi kapsamında toplanmıştı.

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