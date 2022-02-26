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Polonya’nın Medyka sınır kapısından, sınırında bekleyen Ukraynalı vatandaşlara gönderilmek üzere yardım hazırlanıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

New York'un Times Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Dildar Baykan Atalay   | 26.02.2022
New York'un Times Meydanı'nda Rusya'nın Ukrayna saldırısı protesto edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington DC

New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısını başlattığı günden bu yana başkent Washington DC ve New York başta olmak üzere, ABD'nin birçok kentinde protestolar düzenleniyor.

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