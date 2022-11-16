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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı tekrar başladı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 16.11.2022
Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı tekrar başladı

Moskova

Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.

Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.

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