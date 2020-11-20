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Dünya

Putin: Kovid-19 nedeniyle 10 milyonlarca insan yoksulluk tehlikesi yaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen üretim ve artan yoksulluğun endişe verici olduğunu belirterek, "10 milyonlarca insan yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 20.11.2020
Putin: Kovid-19 nedeniyle 10 milyonlarca insan yoksulluk tehlikesi yaşıyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yoluyla katıldığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısında Kovid-19 salgını ve küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticaretin son 6 ayda yaklaşık yüzde 15 azaldığına işaret eden Putin, "Ticaretteki önemli oyuncular arasındaki ekonomik farklılıklar da giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle küresel ekonominin bu yıl ortalama yüzde 4,4 oranında küçülmesinin beklendiğini anlatan Putin, "Kovid-19 salgını nedeniyle düşen üretim ve artan yoksulluk endişe verici. 10 milyonlarca insan yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Söz konusu olumsuz koşullar nedeniyle bazı değerlendirmelerin "daha gerçekçi şekilde" yapılabileceğini belirten Putin, "Uluslararası kamuoyu iş birliğini artırarak mevcut zorlukların üstesinden gelebilir." diye konuştu.

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