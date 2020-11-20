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Dünya

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 40 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 40 milyonu aştı.

Nuri Aydın   | 20.11.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 40 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 40 milyon 9 bin 157 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 472 bin 677, ABD'de 7 milyon 280 bin 921 ve Brezilya'da 5 milyon 407 bin 498 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 551 bin 414'e, Arjantin'de 1 milyon 167 bin 514'e ve Kolombiya'da 1 milyon 132 bin 293'e ulaştı.

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 367 bin 592 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 57 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 373 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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