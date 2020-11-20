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Dünya

Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve birkaç ülkenin daha Belarus yönetiminden 40 kişiye uyguladığı yaptırımlara katıldığını açıkladı.

Talha Yavuz   | 20.11.2020
Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı

Kiev

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'in konseyin kararına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin bu kararı memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

AB, 2 Ekim'de Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırdıkları, göstericilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

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