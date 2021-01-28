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Dünya

Rus muhalif Navalnıy'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Aleksey Navalnıy, aldığı 30 günlük hapis cezası nedeniyle 15 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Emre Gürkan Abay   | 28.01.2021
Rus muhalif Navalnıy'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Moskova

Rusya’da muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Navalnıy’ın avukatları, "denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 17 Ocak’ta tutuklanan müvekkillerinin tahliyesi için başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Moskova Bölge Mahkemesi, Navalnıy’ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Navalnıy, aldığı 30 günlük hapis cezası nedeniyle 15 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Navalnıy'nın serbest kalması için gösteri yapılmıştı

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy'a destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy da 31 Ocak'ta protesto gösterilerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

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