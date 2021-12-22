Dolar
12.47
Euro
14.14
Altın
1,800.10
ETH/USDT
3,985.00
BTC/USDT
48,642.00
BIST 100
1,804.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak

Avrupa Birliği yönetimi, Rusya ile Avrupa'nın güvenliğine dair yapılması muhtemel görüşmeler için ABD ve NATO ile temasta olacaklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.12.2021
AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik garantileri hakkında ABD ve NATO'ya yaptığı iki taslak anlaşma metni hakkında açıklama yaptı.

"Bugün Avrupa'nın güvenliği tehdit altındadır." ifadesini kullanan Borrell, Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi ülkelere yönelik tutumu ile Belarus'a verdiği desteğin Avrupa güvenliğini bozduğunu belirtti.

Borrell, barış için diyalog kurmanın önemine değinerek şöyle devam etti:

"Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşme kapsayıcı olmalı ve tüm paydaşların çıkarlarını ve endişelerini dikkate almalıdır. AB, Rusya ile Avrupa'nın güvenliği hakkında yapılacak herhangi bir olası görüşmede çıkarlarının temsil edilmesini sağlamak için hem ABD hem de NATO ile temasta olacaktır.

Rusya'nın geçen hafta Avrupa güvenliği hakkında sunduğu taslak anlaşmalara karşılık NATO'nun NATO-Rusya Konseyi'ni toplama önerisinde bulunması önemli bir adımdır. NATO, Avrupa'da güvenliğin garanti altına alınmasında kilit role sahiptir. AB, kıtamızdaki bugünkü güvenlik durumu konusunda müttefiklerin yanı sıra ortaklarıyla çalışmayı beklemektedir."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında yapılacağını bildirmişti. Lavrov, NATO ile de ocak ayında müzakerelerin yapılacağını ümit ettiklerini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
Türkiye'de 19 bin 95 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı

Benzer haberler

AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak

AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak

ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı

Polonya Başbakanı Morawiecki ülkesi hakkında yasal süreç başlatan AB'yi eleştirdi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti
Refakatsiz çocukların AB'ye iltica başvuruları iki kattan fazla arttı

Refakatsiz çocukların AB'ye iltica başvuruları iki kattan fazla arttı
ABD'li yetkili Sullivan'dan 'ABD ile İsrail kritik bir kavşakta' mesajı

ABD'li yetkili Sullivan'dan 'ABD ile İsrail kritik bir kavşakta' mesajı