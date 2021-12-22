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Dünya

Türk Kızılay Erbil'de selden etkilenen ailelere yardım dağıttı

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere yardım dağıtımında bulundu.

Bekir Aydoğan   | 22.12.2021
Türk Kızılay Erbil'de selden etkilenen ailelere yardım dağıttı

Erbil

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kızılayı ile iş birliği içinde Kuştepe bölgesinde yardım dağıttıklarını belirtti.

Sürmeli, toplamda 2 bin adet kışlık kıyafet, 500 battaniye, 380 uyku tulumu ve 2 bin adet çorap dağıtımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Erbil'de 17 Aralık'ta şiddetli yağışlar nedeniyle vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede meydana gelen su taşkınları ve sel sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişi için ise 5 gündür arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.


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