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Dünya

Rus muhalif Aleksey Navalnıy komadan uyandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavisi süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy komadan uyandı.

Cüneyt Karadağ   | 07.09.2020
Rus muhalif Aleksey Navalnıy komadan uyandı

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavisi süren Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın komadan uyandığı bildirildi.

Charite Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve komadan uyandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca takılan suni solunum cihazlarının kademeli olarak çıkarıldığı ve Navalnıy'ın konuşmalara tepki verdiği belirtildi.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

Merkel'den Rusya'ya ağır suçlama

Navalnı'yın zehirlendiğinin kesin olarak belirlenmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın susturulmaya çalışıldığını söylemişti.

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." ifadesini kullanarak Rusya'nın yanıtlaması gereken çok ciddi sorular olduğunu belirtmişti.


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