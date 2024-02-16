Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Berlin’deki Rus Büyükelçiliği önünde anıldı
Bugün cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önünde anıldı.
Berlin
Başkent Berlin'deki Unter den Linden Caddesi'nde bulunan Rus Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi, Navalnıy'ı anmak için toplandı.
Çok sayıda kişinin Navalnıy’ın fotoğraflarını taşıdığı anma etkinliğinde, Büyükelçilik önündeki alana çiçek bırakıldı, mum yakıldı.
Rus Büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Navalnıy’ın cezalandırılması
Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy’ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.