Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.31
BIST 100
105,082.30
Altın
1,326.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da kamu çalışanları 'uyarı grevi' yaptı

Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog uyarı grevine katıldı. Kuzey-Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde de binlerce kişi iş bırakma eylemi yaptı.

Erbil Başay  | 26.02.2019
Almanya'da kamu çalışanları 'uyarı grevi' yaptı

Berlin

Almanya’da kamu çalışanları ücret artış talebiyle “uyarı grevi” yaptı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla birçok eyalette binlerce kamu çalışanı greve katıldı.

Eğitim ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin’de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı.

Çok sayıda okulda ders yapılmadığı ifade edilen açıklamada, 280 kreşin yarısının da kapalı tutulduğu aktarıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberine göre, Bavyera eyaletinde 7 bin kişinin uyarı grevi yaparak eyalette müze, belediye ve hastane çalışanları işe gitmedi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Düsseldorf kentinde Verdi Sendikası ile Memurlar Sendikası (DBB) tarafından düzenlenen gösteriye 8 bin kişi katıldı.

Bu eyalette üniversite, hastane ve belediyede çalışan binlerce kişi iş bırakma eylemine destek verdi.

Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de binlerce kamu çalışanının grev yaptığı belirtildi.

Uyarı grevinin yarın da birçok eyalette devam edeceği bildirildi.

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor.

Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?

Benzer haberler

Alman hükümetinin silah ihracat politikası protesto edildi

Alman hükümetinin silah ihracat politikası protesto edildi

Bayern Münih, Hertha Berlin'i tek golle geçti

Almanya'nın bütçe fazlası 58 milyar avro oldu

Almanya, Mısır’dan idam cezalarını durdurmasını istiyor

Almanya, Mısır’dan idam cezalarını durdurmasını istiyor

'Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur'

'Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur'
İngiltere'den Almanya'nın Suudi ambargosuna eleştiri

İngiltere'den Almanya'nın Suudi ambargosuna eleştiri