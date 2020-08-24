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Dünya

Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği tespit edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 24.08.2020
Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği tespit edildi

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi.

Charite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtildi.

Açıklamada, Navalnıy'dan alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulandı.

Aleksey Navalnıy'ın durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin şu an bulunmadığı aktarılan açıklamada, Navalnıy'a atropin adlı ilacın verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalığın sonucunda özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların gözardı edilmemesi gerektiğine de işaret edildi.

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'e getirilmişti.



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