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Dünya

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a 10 gün hapis cezası

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Navalnıy, muhalif gazeteci Golunov’a destek gösterisine katıldığı için 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Cura   | 01.07.2019
Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a 10 gün hapis cezası

Moskova

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, muhalif gazeteci İvan Golunov’a destek gösterisine katıldığı için 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova’da Horoşevskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada Navalnıy, Meduza isimli haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov’un bir süre önce gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen izinsiz protesto gösterisine katıldığı için suçlu bulundu.

Benzer suçu tekrarladığı için mahkemece Navalnıy’a 10 gün hapis cezası verildi.

Moskova'da geçen ay gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile birlikte Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup gazeteciler de dahil 200’den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

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