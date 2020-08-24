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Filistin direniş grupları: İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik ihlallerde bulunmasına izin vermeyeceğiz

Filistinli gruplar, İsrail'in, Gazze kıyılarında avlamaya çalışan balıkçılara yönelik ihlallerine sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Gülşen Topçu   | 24.08.2020
Filistin direniş grupları: İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik ihlallerde bulunmasına izin vermeyeceğiz

Gazze

Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazzeli balıkçılara yönelik ihlallerde bulunmasına izin verilmeyeceği ve onların müdafaa edileceği belirtildi.

İsrail 16 Ağustos'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Filistinli Balıkçılar Komitesinden bir yetkili 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son 5 günde Gazze kıyılarında avlanmaya çalışan balıkçılara yönelik 47 ihlal gerçekleştirdiğini söylemişti.

Bütün ihlallerin Gazze sahillerinin bir ila bir buçuk mil açıklarında gerçekleştiğini ifade eden yetkili, İsrail güçlerinin balıkçılara doğrudan ateş açtığını, teknelerini taciz ettiğini ya da onlara karşı tazyikli su kullandığını aktarmıştı.


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