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Dünya

Rus muhalif Navalnıy tekrar gözaltına alındı

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy tekrar gözaltına alındı.

Dmitri Chirciu   | 24.07.2019
Rus muhalif Navalnıy tekrar gözaltına alındı

Moskova

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, sosyal medya hesabından, sabah koşusu için evden çıkarken gözaltına alındığını duyurdu.

Muhalif Navalnıy'ın avukatı Olga Mihaylova, Navalnıy'ın izinsiz gösteriye tekrar katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, daha önce muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek gösterisine katıldığı için 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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