Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev’e saldırıları sürüyor.
Kiev
Rus güçlerinin Kiev’in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.
- NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak
- Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü
Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev’de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi.
Kiev’deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.