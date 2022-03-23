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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev’e saldırıları sürüyor.

Mustafa Deveci   | 23.03.2022
Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor Fotoğraf: Narciso Contreras / AA

Kiev

Rus güçlerinin Kiev’in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev’de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi.

Kiev’deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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