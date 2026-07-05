Rodos Adası'nda orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ammudes bölgesinde orman ve tarım arazisi yangını çıktığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin, sahil kesimlerinin yakınında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ettiği, gönüllülerin de yangınla mücadeleye yardım ettiği belirtildi.

İtfaiye Teşkilatından dün akşam yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte, 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere 60 orman ve tarım arazisi yangını çıktığını belirtmişti.

Yunanistan'daki Oinoi bölgesinde orman yangını çıktı

Yunanistan'da, başkent Atina'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Oinoi bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Mandra Belediyesine bağlı Oinoi bölgesinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Başkent Atina'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Oinoi'de çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiği aktarıldı.

Yangını söndürmek için 140 itfaiye çalışanının görevlendirildiği kaydedildi.

Yunanistan Sivil Koruma Biriminden, bölgedekilerin cep telefonlarına gönderilen "acil" kodlu mesajda, bölge sakinlerinin hazırlıklı olması ve yetkililerin talimatlarını takip etmesi istendi.