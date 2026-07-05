Haziran ayı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, polis ve asker koruması altında Mescid-i Aksa’ya 26 kez baskın düzenlediği, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nde ise ezan okunmasının 84 kez engellendiği bildirildi.

İsrail, haziranda Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenledi, Harem-i İbrahim'de ezanı 84 kez engelledi Haziran ayı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, polis ve asker koruması altında Mescid-i Aksa’ya 26 kez baskın düzenlediği, El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nde ise ezan okunmasının 84 kez engellendiği bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının yayımladığı raporda, haziran ayında Mescid-i Aksa ile Harem-i İbrahim Camisi başta olmak üzere İslami kutsal mekanlara yönelik ihlallerde ciddi artış yaşandığı belirtildi.

Rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden 4 bin 212 İsrailli, haziran ayında polis ve asker koruması altında Mescid-i Aksa’ya 26 kez baskın düzenledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog kurulmasına yönelik açıklamalarının, kutsal mekanın tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin özellikle cuma günleri Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik kısıtlamaları artırdığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise polis korumasında Talmudik ritüeller gerçekleştirmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Harem-i İbrahim Camisi’ne yönelik ihlaller

Raporda, Harem-i İbrahim Camisi’nin kutsiyetinin günlük uygulamalarla ihlal edildiği, haziran ayında ezanın burada 84 kez engellendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin camiye 950 kez giriş yaptığı, doğu kapısını kapalı tutmayı sürdürdüğü ve cami yönetimine danışmadan avluya çatı inşa ettiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın kuzeyindeki Cilciliya ile Mezari en-Nubani beldelerindeki iki camiyi ateşe verdiğini, El Halil'deki Re's Camisi'ne baskın düzenleyerek İsrail bayrakları astığını ve Filistinlilerin ibadet etmesini engellediğini aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurmak ve İslami kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü korumak için harekete geçme çağrısında bulundu.