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Dünya

Rasulayn'da terör saldırısında 6 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu 6 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Ethem Emre Özcan   | 27.08.2020
Rasulayn'da terör saldırısında 6 sivil yaralandı

Rasulayn

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki Postane Müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneği infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 6 sivil yaralandı.

Sağlık merkezlerine sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamada çevredeki iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Barış Harekatı Bölgesi'ndeki Mebruke ve Suluk beldelerinde 3 terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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